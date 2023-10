Magaly Medina se refirió a la participación que tuvo Luciana Fuster en una conferencia previa al Miss Grand Internacional, donde se confundió y aseguró que Perú “es una ciudad”.

“Inteligentísimas... Es que la Newton las elige inteligentísimas. Las elige entre mujeres que han logrado avanzar en la vida con tanto criterio, inteligencia, habilidad y múltiples talentos”, comenzó diciendo la conductora entre risas.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ afirmó que las declaraciones que dio la modelo no deberían ni ser tomadas como chiste, pues es un certamen de talla internacional que debería ser tomado con seriedad.

“¿Por qué tenemos que soportar eso? Creo que (Jessica Newton) lo hace a propósito para tener de qué burlarnos. Acá no estoy para apoyar tonterías, ni tontas... Me avergüenzan las tontas, creen que su belleza es suficiente. La belleza es vacía, hueca, si no tienes cerebro”, afirmó Medina.

Recordemos que Luciana, previo a viajar a Vietnam, tuvo un fuerte “lapsus” al hacer afirmaciones equivocadas sobre nuestro país.

“Primero que nada, el Perú es una ciudad maravillosa, es una ciudad multicultural, es un lugar donde te puedes divertir muchísimo”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR