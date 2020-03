Magaly Medina sobre entrevista con Janet Barboza: “Fue un triste espectáculo”

Luego del tenso enfrentamiento que protagonizó con Janet Barboza durante la entrevista que le hizo anoche, Magaly Medina dijo sentirse “avergonzada” de haber tenido en su programa a la popular ‘Rulitos’.

“Esto se convirtió realmente en un mercado, con el perdón de los mercados y de la gente decente que trabaja en ellos. Pero esto parecía una guerra de verduleras, realmente a ese nivel. (...) Esto llegó a un nivel que nunca debió de llegar”, comentó la popular ‘Urraca’ al inicio de su programa.

Luego continuó con: “Hay otras que se han quedado ahí (las bataclanas) y que jamás, jamás van a cambiar, se le van a tonar las lentejuelas debajo del traje (…) fue un triste espectáculo”, expresó.

QUERÍA SACARLA DEL SET

Magaly comentó que contuvo sus ganas de botar a Janet de su set de TV ante sus declaraciones.

“Todo se resumió y al final ya no tenía ganas de tenerla aquí de verdad y antes de ser maleducada, aunque me han dicho que soy bien malcriada y lo soy. Pero no la boté, finalmente contuve mis ganas de botarla de este set”, expresó.

VIDEO RELACIONADO

Magaly Medina sobre Janet Barboza: “contuve mis ganas de botarla del set”. (Video: ATV)