Durante la última emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, la conductora se refirió a la relación entre Alondra García Miró y Francisco Alister, quienes sorprendieron al posar juntos en una foto publicada por la influencer.

La relación entre la exchica reality y el empresario, usualmente fuera del foco mediático, se encuentra en un buen momento, y Magaly Medina asegura que pronto podrían dar un paso significativo.

La ‘Urraca’ comentó sobre la relación de varios años de la pareja y sugirió que la compra de una casa por parte del empresario marcaría un importante avance en su historia juntos.

“ Supongo que el próximo paso es el anillo porque él, no sé si saben, pero ha comprado una casa. Estoy siendo infidente, ¿ya? [...] Él compró una casa para ella, la ha remodelado y ya está amoblada. Próximamente, ella y él se van a mudar a ese nido de amor. Eso es todo lo que les puedo contar, nada más ”, sostuvo la periodista entre risas.

Además, Medina mencionó que mantiene una buena relación con la influencer, con quien suele coincidir en algunos vuelos.