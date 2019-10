Magaly Medina sobre programa de Christian Domínguez: "Por lo menos, tienes una semana más"

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Magaly Medina se refirió al programa musical ‘Se pone bueno’, que se emite en Latina, y en donde Christian Domínguez y Pamela Franco son compañeros en la conducción, luego, de que el también cantante de cumbia no haya querido declarar para su cámara por derechos televisivos.

"Dice ahora que no lo dejan hablar, ay, pero si tu programa no va a durar mucho en ese canal. Por qué no puedes hablar, que te castiguen lo mismo, porque igual al programa lo van a sacar del aire, te va a durar dos a tres programas, lo que demore el rebote de esta situación. Este programa ya está condenado al fracaso, desde que nació", expresó en 'Magaly TV: La Firme'.

Asimismo, dijo que se están "aprovechando" de su 'ampay' para que intenten reflotar para "no estar dando pena en pantalla" y consideró que el programa de Christian Domínguez solo podría durar una semana más.

"Por ahora es artista exclusivo de Latina, los dos, y bien que se están aprovechando de mi 'ampay' para levantarse, para tratar de reflotarse, para tener algo de qué hablar, para no estar copiando, para no estar dando pena en pantalla. ¿Cuánto les va a durar? No sabemos, un fin de semana, una semana. Por lo menos, Christian, tienes una semana más", manifestó.

Como se recuerda, en el programa de Magaly Medina se mostró el beso que se dio Domínguez con Pamela Franco, lo que habría sido el desencadenante de la ruptura de su relación con Isabel Acevedo.