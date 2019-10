Magaly Medina y su indirecta a Tula Rodríguez: “Yo soy periodista, no bataclana pues” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina habló sobre la presentación de Josimar en el programa 'En boca de todos' y no dudó en arremeter contra el espacio televisivo por no comentar sobre la supuesta ropa 'bamba' que vende el salsero.

"Él hoy día se presentó en un programa de otro canal, donde lo quieren mucho, donde les lavan la cara. Hay programas que sí se prestan para eso. Entonces, todos los artistas van porque les pasan la mano, les ponen alfombra roja, les dan ramos de flores", señaló la popular 'Urraca' al inicio de su programa.

Asimismo, la polémica conductora de televisión sorprendió al enviar una clara indirecta para Tula Rodríguez, quien anteriormente trabajó como vedette.

“Yo acá no voy a hacer eso. No va con mis principios, no va con la manera en que yo hago periodismo. Porque yo soy periodista, no bataclana pues”, expresó.

“Bataclana convertida conductora no soy. Modelito convertida en bataclana tampoco. Periodista, y así moriré”, sentenció Magaly Medina.