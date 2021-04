La conductora de televisión Magaly Medina comentó acerca de su reciente viaje a Miami, a donde fue a relajarse luego de su separación del notario Alfredo Zambrano. En una entrevista con Trome, la presentadora descartó que tenga un pretendiente en dicha ciudad.

Durante la conversación con el citado medio, la conducta de “Magaly TV, la firme” reafirmó que su separación de su aún esposo no se debió a una infidelidad de su parte. Además, si bien dijo que no tiene pretendientes, si cuenta con “admiradores”.

“Bueno, admiradores siempre he tenido, la cuestión es que estoy atravesando por un proceso de divorcio, que es doloroso y toma su tiempo para recuperarse y prefiero estar sola, estoy en Miami ‘deprimiéndome’ (ríe) en Bal Harbour Shop, como ocurrió la última vez que vine”, contó Medina.

“Todavía tengo a alguien en mi corazón y demorará un tiempo hasta que llegue el olvido. Así que no estoy preparada todavía para empezar ninguna relación, en estos momentos no tengo cabeza ni corazón para eso, todo tiene un proceso... Soy una mujer fuerte, tengo entereza, pongo todo de mi parte, pero eso no quiere decir que para pasar la página necesite iniciar una relación, porque un clavo no saca otro clavo, eso es mentira”, añadió.

Asimismo, Medina confirmó que la decisión de separarse de su esposo no se produjo porque hayan dejado de amarse, por lo que no descartó que en un futuro pueda retomar su romance con Alfredo Zambrano.

“Nosotros en ningún momento aseguramos, como lo dije el día de las elecciones, que esta decisión haya sido porque dejamos de amarnos, ese no es el problema. El amor nunca ha sido el problema porque todo lo que se mostraba en mis redes sociales era real y auténtico, pero solo el tiempo lo dirá, el tiempo es sabio, yo no tengo una bola de cristal para saber lo que pasará en el futuro”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina regresó a Miami tras separación de su esposo

Magaly Medina volvió a viajar a Miami tras anunciar su separación con Alfredo Zambrano