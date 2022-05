Luego que Mario Irivarren rompiera su silencio para responder las acusaciones de Vania Bludau, Magaly Medina cuestionó los descargos que el exintegrante de “Esto es Guerra” hizo en el programa “Amor y Fuego”.

La figura de ATV cuestionó al influencer al considerar que no hizo un mea culpa y que, por el contrario, intentó normalizar sus actitudes violentas.

“Realmente mudo pudo defenderse mejor, yo siento que él no reconoció en ningún momento que agredió a Vania Bludau”, arremetió.

La ‘Urraca’ también se refirió a los problemas que el exchico reality tiene para controlar su ira, y dijo que este tipo de situaciones lo convierten en un peligro para la sociedad.

“Es lo mismo que dicen los golpeadores o aquellos feminicidas: ‘me dejé llevar, no sé qué me pasó’. Hay un borde muy delgado y no sabes cuándo estás del otro lado, si tú no sabes controlar tu irá, eres un peligro andante, eres un agresivo pasivo y que necesita tratamiento”, señaló la conductora de espectáculos.

Magaly Medina comparó las disculpas de Mario Irivarren con las que dicen los feminicidas después de cometer su delito. “‘Fue en un momento de cólera, de ira, agarré el hacha y la partí en cuatro’, él está diciendo lo mismo. Esa no es una disculpa, es lo mismo que dicen los golpeadores, feminicidas”, arremetió.

