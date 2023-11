Flavia Laos y Austin Palao sorprendieron a la farándula local luego del anuncio del fin de su relación sentimental. Varios figuras públicas han opinado al respecto y Magaly Medina no fue la excepción, quien se refirió al romance de los artistas en su programa.

La conductora de TV analizó el romance de la influencer y el cantante. Sin embargo, considera que la relación de ambos pudo haber sido parte de un convenio.

“Cuando aquí cuestionábamos que Flavia Laos y Austin Palao no había una química, ella cuando la entrevistamos decía: ‘no, es que es tímido’. Eso es mentira, cuando un hombre no está enamorado […] no les nace ser cariñosos, expresivos. Cuando una persona parece que está enamorada, ama a una persona, realmente ahí van a ver como cambia”, expresó Medina.

“ Esto parecía un acuerdo de vamos a unir tus seguidores con los míos y vamos a obtener canjes grandiosos con los míos, saquémosle el jugo, viajemos por el mundo, vámonos a Tailandia, Bali, vámonos a los lugares más exóticos, donde ir por nuestra propia cuenta sería bastante caro. Hagamos un trato comercial y de paso nos damos unos besos y abrazos. Y hoy se terminó el arreglo comercial ”, finalizó.

Austin Palao y Flavia Laos terminan relación

Austin Palao sorprendió al anunciar que dio por finalizado su romance con Flavia Laos. Y es que el modelo pidió que por favor se respete el complicado momento que ambos se encuentran viviendo.

Todo se dio este último viernes mediante su cuenta de Instagram, donde el hermano de Said Palao confirmó esta triste noticia, a poco de cumplir un año de relación con su ahora expareja.

“Después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. Por ello, hemos decidido dar por terminada nuestra relación”, dijo el exchico reality mediante sus historias.

Recordemos que hace algunos meses se venía especulando una posible separación entre Austin Palao y Flavia Laos, puesto que cada uno se encontraba viajando por su lado y realizando sus actividades por separado.