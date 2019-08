Magaly Medina sobre video de Yahaira Plasencia y 'Coto' Hernández: "Hay complicidad y cariño" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras el revuelo que causó Magaly Medina al ofrecerle a Jefferson Farfán un video de Yahaira Plasencia y 'Coto' Hernández, la popular 'Urraca' volvió a pronunciarse sobre el tema en su programa y dejó en claro que no se trata de ningún video con contenido sexual.

"Si 'Coto' Hernández no quiere mostrarlo, si alguno de los protagonistas no lo quiere mostrar, yo no puedo hacerlo definitivamente. Pero lo que sí quiero decir es que este no es un video sexual. No hay absolutamente ninguna imagen sexual, más bien es una toma tierna, yo lo veo y digo hay complicidad y cariño", señaló la conductora de televisión.

Asimismo, Magaly Medina aseguró que no expondrá el video en televisión ni lo difundirá ya que no quiere ganarse un lío innecesario.

"Le pedí a alguien cercano como Ney (Guerrero) que le dé el video a Jefferson Farfán. No tengo por qué difundirlo, ni ponerlo en Internet. La imagen (entre 'Coto' Hernández y Yahaira Plasencia) me inspira ternura, es cariñosa. No hay absolutamente nada sexual. No voy a describir más el video, se lo puedo dar a Jefferson Farfán o a la misma Yaha, no tengo ningún problema", agregó Magaly Medina.