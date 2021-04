Tomate Barraza estuvo junto con su abogada en el set de Magaly TV, la firme, para dar su descargo sobre las acusaciones de su expareja. En un momento de la entrevista, la letrada Flor de María Fernández se enfrentó a la conductora de TV.

“Todo lo que ha manifestado nos ofende realmente, porque en primer lugar, toda acción tiene una respuesta”, comenzó diciendo la aboga, pero fue interrumpida por Magaly Medina, ya que ella cree que ese comentario es una justificación para los golpeadores de este país.

Luego, la abogada respondió: “discúlpeme señora Magaly, cada quien en su campo... Las cosas no son cómo usted las está diciendo, debería usted informarse más (...) el señor Tomate Barraza no tiene ningún antecedente, no sé porque lo tildan como si fuera acosador”.

Magaly Medina revela que ve América Hoy para saber qué es lo que dirá ‘Giselo’ en el programa

La conductora reveló que, cuando está haciendo zapping, se detiene en América Hoy, para esperar que salga Giselo y también saber qué es lo que le dirá a sus compañeros de conducción.

“Deberían de darle más protagonismo, en vez de estar probando a tanto invitado como el Domínguez (...) a mí, la verdad, cuando paso los canales, en la mañana cuando estamos en reunión y lo veo y me quedo esperando a ver qué dardo les va a lanzar”, expresó.