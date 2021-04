El conductor radial Carlos ‘Tomate’ Barraza lloró, en el programa ‘Amor y Fuego’, y negó las acusaciones vertidas por su expareja Vanessa López, quien dijo que se sentía acosada por las cartas notariales que le enviaba de manera constante.

“Lo único que quiero es el bienestar de mis hijas. Las acusaciones son bastante serias y fuertes, por eso, si amerita el hecho que haya una acción legal, se tendrá que hacer”, afirmó en el espacio que se transmite por Willax TV.

Barraza rechazó ser agresor y acosador, pero sí aceptó haber sido un mal esposo y buen padre.

‘Tomate’ Barraza llora y niego ser acosador tras acusaciones de Vanessa López - Willax TV

Ante la pregunta si habría sido infiel a López con una bailarina, el conductor radial no confirmó ni lo negó.

“Quiero mantener una buena relación por mi criatura”, manifestó el locutor radial tras ser protagonista de una acusación de su expareja.

Como se recuerda, Vanessa López indicó sentirse acosada por el documento legal que le llegó tras narrar que está en salidas con una persona.

“Me ha llenado de cartas notariales, hasta (las ha enviado) a mi familia. Nunca me llamó ni me escribió (para arreglar las cosas) Él me está llenado de cartas notariales y eso, para mí, es como un acoso, no me deja tranquila. Tengo estrés y cuido a mi bebita 24/7, estoy con ella todo el día y llenarme de este tipo de cosas me incomoda”, sostuvo.