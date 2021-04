La modelo Vanessa López, expareja del cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza, brindó una entrevista en el set de “Magaly TV, la firme” donde contó el difícil momento que atraviesa por las constantes cartas notariales que le envía el padre de su hija.

Según reveló López, la última carta notarial que ha recibido llegó luego que revelara que está saliendo con una persona. Para ella, la actitud del popular ‘Tomate’ Barraza es similar al “acoso”, pues también le han llegado cartas a su mamá.

“Me ha llenado de cartas notariales, hasta (las ha enviado) a mi familia. Nunca me llamó ni me escribió (para arreglar las cosas) Él me está llenado de cartas notariales y eso, para mí, es como un acoso, no me deja tranquila. Tengo estrés y cuido a mi bebita 24/7, estoy con ella todo el día y llenarme de este tipo de cosas me incomoda”, expresó López.

Luego, Magaly Medina recordó que, en 2018, durante su relación con ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López denunció haber sido víctima de golpes en el rostro. “Ustedes llegaron a los golpes, al abuso físico”, precisó.

“Él dijo muchas veces que yo me lo había hecho (con maquillaje). Fueron forcejeos, jaloneos entre nosotros, pero bueno, eso quedó en el pasado. Yo volví a confiar en él. Después de un año de habernos divorciado lo encontré en una discoteca, no hablamos ese día, pero al día siguiente empezó a buscarme”, respondió López.

Vanessa López sobre 'Tomate' Barraza: "Me ha llenando de cartas notariales, es un acoso"

Cabe señalar que antes de empezar la entrevista, Vanessa López aclaró en “Magaly TV, la firme” que tiene prohibido hablar de Carlos Barraza en las redes sociales; sin embargo, no tiene la misma restricción en la televisión.

