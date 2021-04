Yahaira Plasencia, integrante de ‘Esto Es Guerra’, abandonó el programa de América Televisión luego de sufriera un dolor intenso en los riñones cuando estaba en medio de una competencia.

Cuando la cantante salsera estaba compitiendo contra Michela Elías no mostró su máximo nivel, por lo que generó sorpresa en los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz.

Al ser consultada sobre lo que pasó, la participante dijo que sufre de los riñones hace tres años y hace algunos meses fue sometida a una operación, por lo que la producción del programa tenía conocimiento.

“Hay mucha gente que no sabe, tengo un tema en los riñones, hace unos días me he estado haciendo chequeando y gracias a eso estoy bien, pero igual tengo la dolencia empujando, lo que pasa es que he estado haciendo demasiada fuerza”, expresó.

Finalmente, Yahaira Plasencia prefirió no continuar hasta que le pase el dolor en sus riñones.