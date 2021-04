Magaly Medina apareció en un video junto a su aún esposo Alfredo Zambrano en una de las historias de Instagram publicadas por Jessica Newton, por lo que se comentó en redes sociales que habría la posibilidad de una reconciliación entre la pareja.

“En un momento donde no se puede dar serenatas, feliz de publicarlo. El amor nos hace sonreír a todos”, escribió la empresaria. “Declaración? Publicada querido Alfredito!”, dejó entrever que habría algo entre ellos.

Magaly Medina aparece en video junto a Alfredo Zambrano mientras se estrenaba ‘El Artista del Año’

¿RECONCILIACIÓN?

Ahora, Magaly Medina subió una foto del romántico evento y escribió: “Jessica Newton, oficialmente eres mi cupido”, revelando su posible reconciliación.

“Me enamoré de un hombre caballeroso y muy fino”

Magaly dijo que el notario Alfredo Zambrano todavía es legalmente su esposo, pues aun no se han divorciado, por lo que ella pueda seguir llamándolo así, cuando se le ocurra.

“Todavía es mi esposo, alguien me ha dicho ¿por qué dices esposo? Porque estamos casados aún, no nos hemos divorciado. Aclaración: estamos separados, no divorciados. Así que sigue siendo legalmente mi esposo y puedo utilizar esa palabra cuantas veces se me dé la gana”, refirió Magaly Medina.