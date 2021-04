Tras descartar que su aún esposo Alfredo Zambrano vaya a formar parte del elenco de “El artista del año” de Gisela Valcarcel, Magaly Medina, dijo que todo estos rumores, han hecho que el notario y ella vuelvan a comunicarse.

“Este hecho hizo que nos comunicáramos, miren ustedes. El hecho hizo que habláramos y él (Alfredo Zambrano) me autorizo y me dijo: ‘Niégalo porque yo jamás iría, nunca se han comunicado conmigo. Lo están haciendo por hacerte daño.... Contigo que no hagan rating’”, confesó Magaly Medina en su programa.

Además, aseguró que su aún esposo es todo un caballero y se desvivió en halagos para con el notario. “Cuando me casé, y yo me enamoré, de un hombre caballeroso y muy fino. Fue eso lo principal por lo que yo me enamoré. Ese hombre con el que me case sigue siendo siendo un hombre caballeroso y todo un señor que además, lo ha dicho públicamente y no tiene ningún reparo en publicar y decir que ‘me ama’ ”, dijo la periodista de espectáculos.

Magaly Medina tras descartar que su esposo participe en programa de Gisela: “Esto hizo que nos comunicáramos” (Video: ATV)

“Un hombre que ama a una mujer, entiéndanlo chicas, siempre va respetar, siempre se va portar como todo un hombre. Y va salir, cual ‘Quijote’ a poner el pecho por la mujer que ama “, señaló Magaly Medina.