Luego que descartará que su aún esposo Alfredo Zambrano vaya a participar en el programa “El artista del año” de Gisela Valcarcel, Magaly Medina, aseguró a la popular ‘Señito’ que tras los últimos hechos se ha ganado a sus peor enemiga.

Magaly Medina se mostró fastidiada y criticó a Gisela Valcárcel y su producción, pues aseguró que Alfredo Zambrano le ha indicado que nunca iría a ese programa.

Es más, la conductora de espectáculos, le hizo prácticamente “la cruz” a Gisela Valcárcel, pues aseveró que su “mentira” en televisión no quedará ahí, sino que tendrá graves consecuencias.

“Yo ya estaba tranquila con la Gise, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas, y esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”, señaló Magaly Medina.

“Esa hipocresía televisiva tan nuestra, sobre todo a aquellos que andan mencionando a Dios como si nada. A la gente anda persignándose, dándose golpes en el pecho, pero cuando se les cae la careta y son realmente personas que están ‘craneando’ cómo hacerle maldades a alguien”, refirió la periodista de espectáculos.

Además, aseguró que su aún esposo es todo un caballero. “Un hombre que ama a una mujer, entiéndanlo chicas, siempre va respetar, siempre se va portar como todo un hombre. Y va salir, cual ‘Quijote’ a poner el pecho por la mujer que ama “, agregó Magaly Medina.

Magaly Medina tras descartar que su esposo participe en programa de Gisela: “Esto hizo que nos comunicáramos” (Video: ATV)