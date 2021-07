Magaly Medina respondió a la cantante salsera Yahaira Plasencia, quien afirmó, en una transmisión en vivo con el productor musical Sergio George, que la conductora de televisión daba a entender que la mujer peruana no puede salir adelante sin un hombre al lado.

“La gente sabe exactamente que yo no me la pasé saltando de cama en cama para llegar a donde estoy, que no le debo haber pasado ni por un hombre, le debo estar aquí solamente a lo que tengo que ofrecer, a mi profesionalismo y algún talento tendré que me llevó hasta acá, algo tendré que el público se conectó conmigo la primera vez que me puse frente a una cámara de televisión”, contestó indignada la popular ‘Urraca’ en su programa.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ aclaró que ella es la primera persona en motivar a las mujeres a que estudien alguna carrera para que se defiendan en la vida y no dependen absolutamente de ninguna persona que progresar en la vida.

“Mira, tu caso especial, Yahaira, yo hablo solo por ti. La ‘Foca’ es la que le compra sus instrumentos musicales y le pone la orquesta. Esa es la historia de ella. Si ella, por sí misma, se hubiera puesto su orquesta, hubiera llegado hasta donde esté, te aplaudo, pero no ha sido así. Tu nombre siempre ha estado asociado principalmente a Jefferson Farfán, ahí es donde tú surges y se te conoce como cantante porque él apoya tu carrera musical y eso no lo puedes negar”, afirmó.

Según Magaly Medina, cuando Yahaira Plasencia estuvo en una relación con Jefferson Farfán “se le subieron los humos” y minimizaba a las demás personas que le criticaban y los amenazada con demandas.

“Cuando estuviste con Jefferson Farfán, la persona mediática y famosa, se te subieron los humos a tal punto que a todo el mundo mirabas por debajo de la nariz, todos eran pequeños para ti, te sentías que te habías ennoviado con el rey de Inglaterra, te sentías más poderosa que Megan Markle, olvídate, más que Leticia Ortiz, la reina de España”, sostuvo.

“Cuando el pata te deja, vuelves a tu triste realidad. Te sientes indefensa porque no sabes defenderte por ti sola, porque cuando uno tiene talento y es profesional y vale por sí misma, se defiende con eso porque uno no vale por el hombre que tiene al lado”, agregó.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

La cantante salsera comentó, en una transmisión en vivo con Sergio George, que Magaly Medina daba a entender que las mujeres no salen adelante sin estar con alguien al lado.

“Vengo cantando desde los 9 años, y ella trata de minimizar lo que hago, decir que todo lo que soy yo lo tengo gracias a una persona. Hay que decirlo, el programa de la señora es exitoso, todo el mundo lo ve. Me imagino que Magaly también ha salido de abajo, ha trabajado muchísimo, sin tener a nadie al lado, la vida no se acaba con un hombre o sin un hombre y está dando prácticamente a entender que una mujer peruana no es nada o no puede salir adelante”, fueron las palabras de Yahaira Plasencia.

