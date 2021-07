En una reciente transmisión en vivo por Instagram, Yahaira Plasencia conversó con su productor Sergio George sobre su presentación en la gala de los Premios Heat 2021, donde interpretó su tema “Ulalá” usando ‘playback’.

La salsera no cantó en vivo y el hecho generó mucha polémica en las redes sociales. Sin embargo, la popular ‘Reina del totó' restó importancia a los comentarios sobre su show.

Yahaira Plasencia conversó con su productor Sergio George sobre su presentación en la gala de los Premios Heat 2021. (Foto: Captura ATV)

“Todo el mundo me dice ¿por qué no cantaste en vivo? En la mayoría de estos premios todos los artistas hacen ‘playback’”, explicó Yahaira Plasencia.

En ese momento, Sergio George se pronuncia sobre la elección del ‘playback’ y deja en claro que es por la voz de Yahaira Plasencia. “Tú no eres Celine Dion y para evitar eso es mejor irse a la segura”, sostuvo el productor musical.

Asimismo, Yahaira Plasencia señaló que quería enfocarse más en el show que brindaba y sentirse tranquila.

“Tú vendes el show, espectáculo, baile y la presión de tener que bailar y mostrar el boot, el boot, el show woman en tarima a la misma vez que cantar”, agregó Sergio George.

“Ulalá” de Yahaira Plasencia “No fue tan exitoso”

Sergio George y Yahaira Plasencia estuvieron en una transmisión en vivo para hablar sobre la carrera musical de la peruana; sin embargo, el productor musical sorprendió al admitir públicamente que el tema “Ulalá” no tuvo el éxito esperado.

“Hay que decir la verdad, ‘Ulala’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, enfatizó George.

Yahaira, quien estaba sentada al lado del productor musical, añadió: “Claro es verdad. Vamos por este (en referencia al nuevo tema que prepara)”.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano imita a Yahaira Plasencia y asegura que solo vende show