Después de cuatro años de una demanda por difamación agravada que le entabló su excuñada Olenka Mejía, Yahaira Plasencia perdió la demanda y deberá pagar una reparación civil de 20 mil soles por haber puesto en duda la paternidad del hijo de la denunciante.

En ese sentido, la salsera tampoco podrá salir del país sin previo aviso y deberá acercarse a firmar todos los meses por un año.

La expareja y madre del hijo de Jorge Plasencia, Olenka Mejía, se mostró conforme con la sentencia dada a su excuñada. (Foto: Willax TV)

“(...) Disponiendo reservar el fallo condenatorio a favor de Yahaira Plasencia Quintanilla por la presunta comisión del delito contra el honor y difamación agravada, en agravio de Olenka Mejía”, se le escucha decir al juez durante la audiencia.

Asimismo, se pudo observar el rostro de incomodidad de la popular ‘Reina del totó' al momento de escuchar la sentencia junto a su abogado.

Por su parte, la expareja y madre del hijo de Jorge Plasencia, Olenka Mejía, se mostró conforme con la sentencia dada a su excuñada. Asimismo, señaló que la justicia también alcanzará a Jorge Plasencia si no cumple con su menor hijo.

“Fueron declaraciones muy fuertes, que no tienen nombre, y más aún siendo tía de mi hijo. Ella creyó que conmigo iba a ser un títere, que yo me iba a dejar pisotear por ella y por su familia como les diera la gana, y no, yo soy más fuerte de todo lo que piensan”, declaró Olenka Mejía al programa ‘Amor y fuego’.

“Él (Jorge Plasencia) ya sabe, la justicia realmente está. Sabe que si no cumple va a ser igual que con su hermana, y va a terminar cumpliendo como debe ser”, agregó.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

‘Pancho’ Rodríguez sobre Yahaira Plasencia: “Tenemos una linda amistad”

El chileno regresó a Esto es Guerra luego de haber estado suspendido por asistir a la fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia. De igual manera, Pancho Rodríguez dio detalles sobre la amistad tan cercada con la salsera. (Fuente: América TV)