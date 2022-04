Hace tremenda revelación. Magaly Medina compartió con sus espectadores que una conductora de televisión deseaba un programa “igualito” al suyo.

A través de Magaly TV La Firme, la también presentadora aprovechó el momento para contar esta particular experiencia.

“La mona con metralleta, lo sé de boca de mis urracos, exproductores, gente que trabajó conmigo, ella los buscó para que les hiciera un programa como este. Quería convertirse en la próxima Magaly Medina cuando estaba trabajando en Latina noticias, quería ser yo”, comentó riéndose.

La popular ‘urraca’ realizó dichas declaraciones tras recomendarle a Ethel Pozo tener “cuidado” durante sus ausencias en América Hoy, programa que conduce.

“Nunca vas a poder ser yo, no me llegas a la punta del taco de mi zapato. Ahora entiendo, quiere ser una copia barata, quiere disparar todo el que se mueve, no quiere dejar títere sin cabeza, a lo bruto y mal, no se ha cultivado”, agregó Medina.

Finalmente, la periodista señaló que dicha presentadora de TV “pagó” para que le “diseñen” un espacio televisivo “igualito” al que ella tenía años atrás.

“Es contado por varios de mis exurracos, los llamó, hizo que les diseñe un programa igualito al que yo tenía (Magaly TV) . Quería su programa, estructuró, pagó a los urracos para que les hiciera su proyecto de televisión”, precisó.