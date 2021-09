Magaly Solier fue galardonada como mejor actriz en el festival IFF: Love is folly, celebrado en el país europeo de Bulgaria. El premio se le otorgó por su papel en la producción “The saint of the imposible”.

MIRA AQUÍ: Magaly Solier gana premio como mejor actriz en festival de Bulgaria y se lo dedica a sus hijos: “Los extraño”

Tras recibir este importante reconocimiento, la actriz peruana reconoció que no esperaba este galardón en medio de la difícil situación que vive luego que su exesposo la denunciara por supuestamente maltratar a sus tres menores hijos.

“Efectivamente, pues es un premio muy merecido -yo creo- por esta larga historia, 18 años de mi carrera, un premio que menos esperaba en estos momentos”, dijo a las cámaras de América Televisión.

La protagonista de “La teta asustada” dedicó el galardón a sus tres hijos, a quienes dijo que extraña. Como se recuerda, Magaly perdió la custodia de dos de sus pequeños tras ser acusada de maltrato psicológico, físico y alcoholismo.

“(El premio) Está dedicado a mis tres hijos maravillosos, los amo, los extraño, pero mamá tiene que seguir avanzando. Quiero que mis hijos tengan en cuenta que mamá siempre estará aquí, luchando, peleando y seguir trabajando”, señaló.

Finalmente, Magaly Solier envió un mensaje a todos sus seguidores y se mostró optimista, pues aseguró que todos los problemas tienen una solución. “Muchos saludos a todos ustedes y sigamos adelante que los problemas son de solucionar”, concluyó.

