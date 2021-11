Magaly Solier fue galardonada en el Zurich Film Festival (Festival de Cine de Zúrich). La peruana ganó la categoría Mejor actriz por su papel en “The Saint of the Impossible”, película del director Marc Raymond Wilkins.

La intérprete nacional recurrió a sus redes sociales para anunciar este nuevo logro en su carrera. En su mensaje público, Solier expresó su gratitud a su mánager Cali Flores.

“Un Premio más en mi carrera como actriz. He sido galardonada con el Premio de Cine de Zúrich 2021 por mi actuación en ‘The Saint of the Impossible’ de Marc Wilkins”, expresó.

“Este premio se lo dedico a mi mánager, Cali Flores. Cuando lo conocí me dijo que yo era un diamante en bruto al que había que pulir. Gracias por estar siempre, a cualquier hora, en el momento más urgente y creer en mí. Te amo Cali”, agregó Magaly Solier.

Sobre “The Saint of the Impossible”, película de Magaly Solier

“The Saint of the Impossible” es el primer largometraje del director suizo Marc Wilkins, fue estrenado mundialmente (en formato digital) en la Mostra Internacional de Cine de São Paulo.

Está basado en una novela del galardonado escritor holandés Arnon Grunberg. La cinta se centra en una familia de peruanos seducidos por el sueño americano.

Wilkins se ha interesado por la vida cotidiana de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, lugar en donde muchas veces han sufrido discriminación.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce algunos secretos de la filmación de “Venom: Carnage Liberado”

"Venom: Carnage Liberado" ha sido un fenómeno a nivel mundial, tanto así que en nuestro país este film ha vuelto a llenar las salas de cine ya que las grandes cadenas venía con baja afluencia. A propósito del simbionte Carnage, conoce algunos secretos en el momento de las grabaciones de esta última producción de Marvel. (Fuente: América TV)