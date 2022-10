Lo más esperado de la noche. El programa “Magaly TV La Firme” publicó un llamativo video a pocas horas de su próxima emisión este lunes tres de octubre.

El espacio conducido por la presentadora Magaly Medina mostró una polémica promoción en su cuenta de Instagram junto a un mensaje.

“¡Imperdible! ¡Hoy se paraliza la TV y todos los medios digitales! Paremos todo ¿Cuál será la respuesta de Magaly?”, se lee en la citada publicación.

En el material audiovisual se escucha la voz de la conductora Gisela Valcárcel, quien se refirió este último sábado primero de octubre a Medina. Como se recuerda, la animadora tuvo polémicas expresiones en torno a la ‘urraca’ y su trabajo en la TV.

“No me gusta hablar de Magaly ni de nadie y debe de haber sorprendido a muchos, pero es claro que si tengo que hablar sobre los insultos y agresiones públicas sin medida, y muchas veces sin pruebas de lo que dice, pues no me quedo callada”, señaló la popular ‘señito’.

LO MÁS VISTO: