La presentadora de espectáculos Magaly Medina habría vuelto a referirse a las declaraciones de la conductora de “El Gran Show”, Gisela Valcárcel. Durante su programa, la popular “Señito” la acusó de causar daño a las personas.

Al respecto, Medina ha declarado para los medios que responderá a las afirmaciones de Valcárcel durante la emisión de “Magaly Tv La Firme” este lunes 3 de octubre.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram ha compartido una promoción de su próximo programa con una frase que sería dirigida a la madre de Ethel Pozo. “Yo no busco llevarme bien con nadie. Como tú, hay muchos que me odian por ser como soy”, expresó.

Además, la popular “Urraca” resaltó tener un público que la apoya a pesar de todas las críticas. “También hay otros, la mayoría, que me ama por la misma razón”, menciona.

Gisela Valcárcel envía fuerte mensaje a Magaly Medina: “Quizá no sepas todo el daño que has hecho”

“A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen... En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho”, contó Gisela.

Tras contar esto, Gisela Valcárcel envió un mensaje directo y aseguró que la persona que hace daño termina pagando un alto precio. Además, exhortó a la reflexión a sus críticos.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todo va a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, manifestó la conductora de TV.

“No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda... Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, añadió Gisela Valcárcel, notablemente molesta.

