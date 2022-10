Contenta. La ex presentadora de televisión Melissa Paredes tuvo tiernas palabras hacia su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda, tras recibir una positiva noticia de parte de las autoridades.

El Poder Judicial había dictado medidas de protección en su contra, y a favor de su menor hija, durante el pasado mes de julio. Fue la jueza del Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima quien resolvió dictar el impedimento de acercamiento o proximidad de Paredes hacia la menor en un radio de 100 metros.

Ahora, sin embargo, días antes se pudo conocer que las autoridades dispusieron dejar sin efecto dicha medida no solo en beneficio suyo sino también a favor de Rodrigo Cuba, padre de su pequeña.

TE PUEDE INTERESAR: Giuliana Rengifo sorprende a sus seguidores y presume nuevo cambio de look (VIDEO)

“Me encanta verte tan feliz, tu felicidad me hace feliz a mí. Te amo mi luchadora”, le escribió afectuosamente Aranda a la ex reina de belleza a través de su cuenta de Instagram. Dicha dedicatoria no pasó desapercibida por la modelo, quien respondió tiernamente: “Gracias por siempre haber estado sosteniéndome en cada momento”.

LO MÁS VISTO: