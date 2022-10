El sábado 1 de octubre se llevó a cabo el estreno de “El Gran Show” en América TV. El programa estuvo cargado de momentos bastante llamativos como el regreso de Melissa Paredes, quien en un momento de su presentación lloró al reconocer que conoció “el verdadero dolor” tras verse envuelta en la polémica por su relación con Anthony Aranda.

Al respecto, la conductora Gisela Valcárcel salió al frente y le dio su respaldo a Melissa Paredes. Según dijo la presentadora de TV, ella le cree a Melissa y que su palabra, con el tiempo, adquirió valor y se reveló la verdad.

“Estás aquí porque yo creo en tu historia, porque yo creo en lo que seguramente algunas personas quieren saber. Tu has dicho muchas veces que esto estaba terminado cuando tu empiezas la relación, luego se demostraría que sí, que tenías a Anthony como pareja, pero que tu exesposo también mantenía una relación”, señaló.

Melissa Paredes lloró en vivo

En otro momento de la conversación, Melissa Paredes se mostró conmovida por la nueva oportunidad y aseguró que durante la polémica en torno al triángulo amoroso con Anthony Aranda y Rodrigo Cuba, ella vivió el verdadero dolor.

“A mi me ha tocado interpretar papeles en los cuales una mujer sufre mucho, yo te cuento que no había conocido el dolor. Es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente, no podía ni comer, pero ahí estaba mi madre, mi novio apoyándome”, dijo, entre lágrimas, Melissa.

“Hay muchas cosas que nadie ve, que yo no muestro tampoco porque son cosas privadas. Me bajé mucho de peso, luego subí mucho. Empecé el gimnasio, terapias psicológicas y agradezco muchísimo a quienes han estado conmigo”, añadió.

