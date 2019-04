Magdyel Ugaz fue sorprendida al escuchar pregunta sobre su ex Pedro Moral (VIDEO)

Magdyel Ugaz fue sorprendida en vivo en el programa 'Mujeres al mando' al ser consultada por Karen Schwarz sobre Pedro Moral, quien fue pareja de la popular actriz el año 2013.

Todo comenzó cuando Jazmín Pinedo y Karen Schwarz hablaban sobre la apariencia física del ex de Sheyla Rojas.

"No me parece feo, pero no es mi gusto", dijo la esposa de Ezio Oliva, mientras que Jazmín Pinedo dijo "No, ni canoso, ni chiquito".

Al escuchar esto, Karen Schwarz le preguntó a Magdyel qué le parecía Pedro Moral, pero ella misma se respondió entre risas.

"Magdyel ¿A ti qué te parece Pedro Moral? ¡Gracias, ahí no más! Gracias por la respuesta", dijo Karen.

"Gracias, Karencita, bacán. No pues..", dijo Magdyel Ugaz de manera incómoda.