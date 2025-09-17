A través de un video difundido recientemente, Maju Mantilla mostró su incomodidad por la constante propagación de noticias falsas que, según dijo, son generadas por ciertos portales. La exreina de belleza continúa en el ojo público luego de su separación con Gustavo Salcedo.

La presentadora de televisión afirmó que gran parte de esas versiones carecen de veracidad y solo buscan afectar su imagen pública con acusaciones sin sustento.

“ Yo la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron ”, manifestó la conductora de “Arriba mi gente”.

A través de sus historias de Instagram, este 17 de septiembre, Mantilla manifestó su hartazgo por los constantes rumores y noticias falsas difundidos en ciertos medios digitales y programas televisivos.

“ Vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron. Lo hacen de forma constante todos los días, vinculándome con terceros de forma maliciosa ”, agregó.

En ese sentido, Maju advirtió que no permanecerá indiferente y dejó entrever que emprenderá acciones legales contra quienes difundan afirmaciones falsas en su contra.