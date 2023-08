Maju Mantilla está en boca de todos luego de que el programa Magaly TV La Firme anunciara un supuesto ‘ampay’ que involucra al esposo de la ex miss mundo, Gustavo Salcedo en el que se habría visto abordar su camioneta con otra mujer mientras que la conductora de televisión estaba en el magazine ‘Arriba mi gente’. Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado respecto al tema, pero la modelo ha bloqueado los comentarios en sus redes sociales.

La ‘bomba’ de la ‘Urraca’ ha remecido a la farándula local, pues la pareja era y hasta el momento es una de las más solidas de ‘Chollywood’, pero desde hace algunas semanas han estado sonando rumores sobre una posible crisis matrimonial. Si bien hasta hace algunos días los aún esposos se mostraban cariñosos en redes sociales las imágenes del programa de Magaly TV La Firme darán de que hablar. En esta nota te contamos cómo se conocieron Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo.

¿Cómo se conocieron Maju Mantilla y su esposo?

Maju Mantilla reveló cómo conoció a su actual esposo Gustavo Salcedo. La ex miss mundo confesó que ella y el padre de sus hijos se vieron por primera vez durante una sesión de fotos, pues el ahora empresario era imagen para una empresa de productos de belleza.

“ No ha sido modelo. Él estaba caminando con su mochila de universitario por la calle, lo agarraron y le dijeron: ‘Tú eres el elegido para hacer una foto para una marca’, que en ese entonces yo estaba trabajando con esa marca e hicimos una sesión juntos como familia. Ahí nos conocimos “, contó la conductora.

No obstante, su relación comenzó tiempo después, pues en ese entonces Maju Mantilla mantenía una relación y no quería fallarle a dicha persona. Además, reveló que estaba concentrada en la preparación para participar en el certamen de belleza internacional Miss Mundo.

“ Me pidió mi número, me invitó a salir, pero yo no acepté en ningún momento. Yo en ese momento tenía una relación. Trabajamos unas cuatro veces. Yo me estaba preparando para el Miss Mundo y él para los Juegos Olímpicos Atenas en representación del Perú, no sabía que hacía remo ”, agregó la conductora para el programa ‘Estas en Todas’.

¿Por qué le dijeron ‘interesada’ a Maju Mantilla?

En una reciente entrevista con el podcast ‘¿Y ahora qué?’, Maju Mantilla recordó los inicios de su relación con su esposo actual y las críticas que enfrentó en ese momento. La presentadora de televisión contó que el público la acusó de tener intereses económicos y de solo buscar el matrimonio debido a la supuesta gran fortuna de Gustavo Salcedo.

“ Ahora que hablas de dinero, en algún momento dijeron que yo me había enamorado de él porque era millonario. Fue muy gracioso, que me fui con él por eso ¡Imagínense! Todo lo que a la gente se le ocurre. A él le costó encontrar trabajo también “, confesó la ex miss mundo.





