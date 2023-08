A través de sus redes sociales, Pamela Franco reveló a sus seguidores que cumple un mes más de relación con Christian Domínguez. La cantante dejó un conmovedor mensaje a su pareja y padre de su hija.

“No existe el hombre perfecto, ni la mujer perfecta. Lo que existe son personas imperfectas capaces de amarse sin importar las imperfecciones. Pdta. : Feliz cumple mes amor, no importa el tiempo, sino lo que vivimos, te Amo”, se lee en el post de Instagram de Pamela Franco.

Janet sobre Pamela Franco por rumores de infidelidad: “la vi muy afectada”

Kurt Villavicencio esparció el rumor que Christian Domínguez le fue infiel a Pamela Franco. Ahora, en la última edición de América Hoy, el cantante se pronunció y reveló que tomara acciones legales, pese a que el popular Metiche se rectificó un día después de dar sus polémicos comentarios.

“Me revienta, me recontra revienta, yo voy a tomar cartas en el asunto por más que se haya rectificado. Eso ha sido una noticia de martes y el día miércoles ya estaba rectificado todo”, dijo.

Janet Barboza preocupada por Pamela Franco

Diario Ojo se comunicó con Janet Barboza para saber sus opiniones sobre las polémicas declaraciones de Kurt Villavicencio y ella nos aseguró que, en la última edición de América Hoy, vio muy afectada a Pamela Franco.

“Vi a una Pamela muy afectada por primera vez. A ella la conozco desde hace mucho tiempo y la he visto en otros programas en los cuales yo estuve, en algunos programas en medio de la polémica, pero siempre la he visto bien”, expresó Janet.

Luego continuó con: “ella tiene un carácter fuerte, sin embargo, hoy la vi muy afectada y me da mucha pena. Ella es una mujer que se encuentra con su pareja, tiene una familia, me imagino que quiere vivir tranquila, como todos y, de pronto, que salgan este tipo de afirmaciones, me imagino que le tiene que afectar. Hoy vi a una Pamela bastante dolida”

