Youna habló en exclusiva para el programa de Magaly Medina, donde se animó a pedirle disculpas a su expareja, Samahara Lobatón, por haberla insultado mediante unos audios que expuso la misma joven días atrás.

En ese sentido, el joven barbero se mostró más calmado e hizo un mea culpa por haberle faltado el respeto a la madre de su única hija. “Fue un momento impulsivo, me arrepiento de haber hablado así. Le pido disculpas a Samahara”, manifestó, luego de haber sido reprochado EN VIVO por la conductora de espectáculos.

Asimismo, Youna también agregó que ninguna persona merece que la traten así. “ Si me equivoqué y lo reconozco”, expresó el papá de la hija de Samahara.

Samahara confiesa que Youna la maltrató físicamente

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón reapareció en el programa de Magaly Medina para acusar públicamente a Youna de haberla maltratado psicológica y físicamente.

“¿Cómo puedo conciliar con una persona que durante los últimos seis meses me ha torturado de la peor manera? Todo lo que yo he estado haciendo soltera, me compete a mi. Yo mil veces le he perdonado, embarazada soporté que me levante la mano, que me bote de la casa estando con mi barriga”, sentenció.

