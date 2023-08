Samahara Lobatón reapareció en el programa de Magaly Medina para seguir contando detalles inéditos de lo que fue su relación sentimental con Youna, a quien ahora ha acusado públicamente de haberla maltratado psicológica y físicamente.

Recordemos que hace unos días, la hija de Melissa Klug sorprendió a propios y extraños al mostrar audios del joven barbero denigrándola como persona y mujer. Sin embargo, parece que la telenovela aún continua y salen a la luz más detalles de su tóxico romance.

En ese sentido, la engreída del exfutbolista Abel Lobatón, reveló lo que vivió junto a Youna, y hasta aseguró que durante su embarazo fueron varias las ocasiones en las cuales él la agredió físicamente.

“¿Cómo puedo conciliar con una persona que durante los últimos seis meses me ha torturado de la peor manera? (...) Yo mil veces le he perdonado. Embarazada soporté que me levante la mano, que me bote de la casa estando con mi barriga”, señaló Samahara.

