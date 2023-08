Youna se enlazó en exclusiva con el programa de “Magaly TV, la firme” para referirse sobre todo lo relacionado a su polémica relación con Samahara Lobatón, quien apareció EN VIVO en el set de televisión para encarar al padre de su hija.

Y es que el tenso momento se dio cuando la conductora de ATV le recordó al joven barbero, cuando le envió una fotografía suya a la hija de Melissa Klug, dejando entrever que se iba a quitar la vida tras su retorno a Perú.

“A los dos días que ella (Samahara) llegó a Perú, yo entré en un proceso donde no aceptaba que estuviera con otra persona, que había perdido a mi familia, que ya no iba a ver a mi hija (...) Fui a terapia, estuve internado, fui a un hospital psiquiátrico, estaba hundido en la depresión”, comenzó diciendo el joven padre de familia.

En ese instante, la influencer encaró al padre de su menor hija por no querer mejorar su salud mental. Sin embargo, no esperó que Youna la cuestionara también por le mismo motivo.

“Su propia hermana me ha dicho que no quiere ir a terapia, que no hace caso, que no quiere que nadie se meta en su vida, que no quiso quedarse internado”, expresó la engreída de la popular ‘Blanca de Chucuito’. “ Ahora le voy a hacer una pregunta a Samahara, ¿Cuántas veces has ido a terapia tú? Responde con la verdad”, consultó el barbero.

Al respecto, Samahara señaló que nunca habría asistido a terapia. “ Hace tres semanas busqué a una psicóloga para mi y para mi hija, pero teníamos que estar los dos papás juntos, pero él no quiso acceder. Yo sola no, nunca”, respondió molesta.

