Austin Palao envía romántico mensaje a Flavia Laos por su cumpleaños: “Lo demás es puro ruido”

Austin Palao y Flavia Laos viajaron juntos a Estados Unidos y sorprendieron a varios con su reaparición en redes sociales tras los fuertes rumores de separación.

Sin embargo, el modelo indicó que todo fue una estrategia para que reproduzcan el último tema de la cantante y ahora, decidieron tomarse unas cortas vacaciones por el cumpleaños de la influencer.

Luego de que la influencer recibiera miles de saludos, el artista no se quedó atrás y decidió publicar las mejores instantáneas del viaje que tuvieron juntos al lado de una romántica frase.

“ We have each other, everything else is noise ”, se lee en la publicación. En español se traduce como: “Nos tenemos el uno al otro, todo lo demás es ruido”.

Tras ello, Flavia respondió emocionada la publicación: “ Te amo mi vida, qué lindos momentos, lo demás es puro ruido ”.