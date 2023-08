Myriam Hernández no ha dejado nunca de reafirmar su apuesta por la balada romántica, y precisamente, en el espectáculo que presentará en Lima, los días 15 y 16 de agosto en el Gran Teatro Nacional, sus clásicos de amor y desamor tendrán un rol protagónico. “Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer romántica que cree en el amor y me encanta cantarle. En medio de esta tendencia de la música urbana yo he preferido seguir con mi estilo, cantándole al amor, al romanticismo, con historias distintas, diferentes, para acompañar a la gente en su vida”, dice la intérprete de “Peligroso amor” .

La carrera artística es de resistencia, no de un solo éxito y tú lo demuestras con tu vigencia...

Y eso lo agradezco infinitamente, yo creo que todas las cosas se logran con trabajo, con perseverancia, con disciplina, pero también con el cariño del público. Finalmente, uno trabaja o hace lo que le apasiona, para gustar, para que ese trabajo agrade y llegue al corazón del público. Soy una agradecida del cariño permanente de la gente.

Tienes una carrera exitosa, un Latin Grammy a la Excelencia y eres de las cantantes que sigues visitando las radios y dando entrevistas; no vives en una burbuja.

Yo pienso que uno debe recordar toda la vida de cómo comenzó en esto, yo creo que una debe ser agradecida con la gente que te brinda una mano, que te abre una puerta, que te dio la oportunidad de algo. Hay que hacer las cosas a conciencia y con agradecimiento para sentirte feliz. A mí me enseñaron a dar siempre las gracias.

Hablando de estilos, de cómo afrontar una carrera, ¿sientes que los nuevos talentos quieren hoy el éxito rápido?

Creo que hay una generación nueva que quiere las cosas para ayer. Hay un poquito de ansiedad en eso, pero es parte del ímpetu de la juventud de hoy, yo les aconsejo que uno debe tener paciencia; pero creo también que eso te lo da la madurez.

Te hemos visto apoyar a la gente joven que destacan en la música; estuviste en el concierto de Daniela Darcourt y en un “en vivo” con Yahaira Plasencia que ha versionado tus temas en salsa.

Me encanta que sea así, Daniela cuando me invitó, creo que fue de mucha grandeza también de parte de ella, me hizo saber su admiración por mí, lo mismo hizo Yahaira conmigo al invitarme a ese live que tuvimos juntas. Es precioso que chicas nuevas, jóvenes, talentosas, reconozcan también, pero además que te den cariño, eso para mí también es maravilloso. Por eso es que quise ir al concierto de Daniela cuando me invitó, quise hacer el live con Yahaira, soy una agradecida también de eso, las admiro también por lo que hacen, son buenísimas artistas, para mí es un honor que les guste mi música y que la canten,

¿Qué debe tener una canción para que elijas grabarla?

A mí lo que me atrapa de una canción siempre es la melodía. La letra se puede cambiar, agregar o quitar algunas palabras, pero la melodía es algo que a mí me debe impactar. Luego lo que más me gusta es trabajar con el autor, siento que es maravilloso poder compenetrarse, hablar de historias, hablar de lo que te gusta o no te gusta, de detalles, es como que te diseñen un traje para ti, para sentirte cómoda.

¿Sigues trabajando con el hijo del gran Juan Carlos Calderón?

Ya llevamos cuatro discos juntos con Jacobo Calderón, dos de música romántica, y dos de Navidad. Me encanta la compenetración que hemos tenido, la admiración musical de esta dupla que hemos hecho ambos. Lo hice así también con su padre, Juan Carlos Calderón, entonces siento que es sumamente importante poder tener ese trabajo creativo con el autor y el productor del disco.

Cantarás por primera vez en el Gran Teatro Nacional, el primer escenario del Perú.

Siempre estaré feliz de volver al Perú, para mí ese un privilegio, Perú es un país que amo, que me trata con un cariño tremendo cada vez que voy, con mucho respeto, así que me muero de ganas de estar disfrutando ya este 15 y 16 de agosto de ese Gran Teatro Nacional. Les llevo los clásicos de siempre, con nuevos arreglos, más canciones nuevas del álbum “Sinergia”, y por supuesto también cantaré la canción nueva de mi álbum más reciente. Cantarles, siempre será una forma de agradecerles tanto amor y apoyo a mi carrera.