Los conductores de América hoy aprovecharon la presencia de Samahara Lobatón para preguntarle acerca del enfrentamiento que mantiene con Youna, el padre de su hija, pero ella se negó a decir algo, Por ese motivo, fiel a su estilo, Giselo quiso “negociar su silencio”.

“Yo no dije que iba a hablar sobre ese tema cuando acepté venir en la mañana o ayer en la tarde”, expresó Samahara Lobatón.

Es en ese momento que Edson Dávil sacó un fajo de dólares (falsos) y le dijo: “¿Samahara, cuánto es? No es que ella sabe negociar muy bien”.

Cabe mencionar que la hija de Melissa Klug tomó esta broma de buena manera y respondió que así le paguen una cantidad fuerte, ella no mencionará más a su expareja y padre de su hija.

“Así me pagues 10 millones, no voy a hablar (…) No voy a hablar del tema” , afirmó.

Giselo muestra billetes a Samahara para que hable de Youna

Te puede interesar