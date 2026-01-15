GV Producciones presentó su renovada propuesta de contenidos para televisión y plataformas digitales, con nuevos formatos y la participación de figuras como Ethel Pozo, Maju Mantilla, Reymond Manco, Fiorella Retiz y otros talentos que liderarán esta etapa.

GV Producciones reunió a anunciantes, aliados estratégicos y representantes de medios en un encuentro exclusivo donde anunció oficialmente sus nuevos programas televisivos, que se emitirán por Panamericana Televisión, y presentó sus nuevas propuestas originales para su plataforma digital GV Play, consolidando así una nueva etapa en su oferta de contenidos.

El evento tuvo como eje central el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión, luego de tres años de ausencia. Durante la presentación, la conductora destacó que vuelve para “hacer de tus sábados los mejores”, reafirmando su apuesta por el entretenimiento familiar y los grandes espectáculos que han marcado su trayectoria.

La jornada se desarrolló como una experiencia audiovisual dinámica, donde se presentaron los formatos y los talentos que estarán al frente de cada espacio.Nuevas apuestas en televisión (Panamericana Televisión)

Conductora se luce junto a Ethel Pozo y revelan que conducirán programa juntas en Panamericana.

GV Producciones anunció sus principales estrenos para la pantalla chica:

Doctores de Guardia, un formato cercano y humano que lleva la salud a los hogares de manera clara y accesible, conducido por el doctor Sebastián Arrieta.

El Magazine, un espacio de entretenimiento y compañía que se emitirá por las tardes, conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla, quienes se convierten en la nueva dupla del programa.

El gran show de los sábados, la gran apuesta de entretenimiento de los fines de semana, encabezada por Gisela Valcárcel, con el objetivo de reunir a la familia y devolverle al prime time la emoción de los grandes formatos.

Contenidos originales para plataformas digitales (GV Play)En el ámbito digital, la productora presentó formatos creados especialmente para esta plataforma:

Con Calle y Cancha, un programa deportivo fresco y directo, conducido por Reymond Manco, Paul Pérez, Fiorella Retiz y Bruno Cavassa, que se estrenará el lunes 19 de enero por GV Play.

Mostritos y Pirañas, un espacio de análisis de actualidad que, desde el lunes 19 se renueva: a José Miguel Hidalgo lo acompañarán Martín del Pomar, Claudia Chiroque y el popular “Amigable Sujeto”.

Durante el encuentro, Gisela Valcárcel resaltó la importancia de seguir apostando por contenidos con identidad propia, cercanos al público y pensados desde su origen para cada pantalla.Con este anuncio, GV Producciones inicia una nueva etapa, reafirmando su liderazgo en la industria audiovisual y extendiendo una invitación a marcas y anunciantes a ser parte de contenidos que generan conversación, comunidad y valor desde la emoción.