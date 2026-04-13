Maju Mantilla se quebró al conocer que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmó que está saliendo con María Pía Vallejos.

Reporteros de los programas ‘Q’bochinche’ y ‘Amor y Fuego’ interceptaron a la exreina de belleza para consultarle sobre el padre de sus hijos.

“¿Qué te parece que le esté dando like a las fotos de María Pía? Vengan juntos a votar y que ellos se sigan encontrando en las calles. ¿Qué te parece que se sigan viendo, que sigan saliendo?”, consultó la reportera.

“ Perdón, chicos, la verdad me encantaría hablar con ustedes, pero hay temas muy personales que no se cuentan, que se dicen en casa y no tengo por qué exponerlos ”, contestó la exreina de belleza.

Por su lado, el reportero de “Amor y Fuego” le dijo a Maju: “Gustavo nos ha confirmado que sí está saliendo con María Pía (Vallejos)”.

Mantilla no pudo evitar quebrarse y señaló: “ La verdad es que yo entiendo su trabajo, siempre soy respetuosa con ustedes. Quiero que entiendan que yo no puedo estar hablando de mi vida. No puede ser... ¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas? ”.

Cabe recordar que, días atrás, se difundieron imágenes de Salcedo entrando a la vivienda de la veterinaria, lo que generó diversas especulaciones en torno a su situación sentimental.