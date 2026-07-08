El cantante panameño Makano presentó “Vivencias”, su nuevo trabajo discográfico con el que busca renovar su propuesta artística sin dejar de lado el estilo romántico que lo consolidó en la música urbana latina.

Reconocido por éxitos como “Te Amo” y “Déjame Entrar”, el artista explicó que este proyecto combina elementos de reguetón romántico, bolero urbano y pop, con una producción orientada a acercar su música a nuevas audiencias.

Un equipo peruano participa en la producción

Uno de los aspectos destacados de “Vivencias” es la participación de un equipo de productores y compositores peruanos integrado por Boris Silva, Vincez, Stefano Toller y Chino Maiden, quienes trabajan junto a Makano desde 2021.

En este proyecto, Boris Silva asumió la producción ejecutiva del álbum, mientras que Chino Maiden estuvo a cargo de la postproducción y de la dirección musical del artista durante sus giras.

Según el comunicado, esta colaboración busca aportar una visión renovada al sonido característico del cantante.

“Indiferente”, una de las canciones destacadas

Makano señaló que una de las piezas más representativas del álbum es “Indiferente”, tema que definió como un bolero urbano que mantiene su esencia romántica.

“‘Indiferente’ es un bolero urbano lleno de sentimiento que conserva mi esencia, pero también expone una canción moderna. Es la joya del álbum, en mi opinión”, afirmó el cantante.

Una relación cercana con el público peruano

El artista también destacó el vínculo que mantiene con el público peruano, país que visita de manera frecuente como parte de sus giras internacionales y donde, según indicó, ha realizado presentaciones con localidades agotadas en diversas ciudades.

Con “Vivencias”, Makano busca consolidar una nueva etapa en su carrera y reforzar su presencia dentro del género romántico urbano.

El álbum ya se encuentra disponible en Spotify y en las principales plataformas digitales de música.