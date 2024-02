“Equilibrium”, el nombre de su más reciente colección, representa para la diseñadora de modas Malú Privat, la exacta definición de lo que está viviendo actualmente, tras años de conflictos familiares en los que estuvo a punto de dejarlo todo. Hoy, a la cabeza de la marca y la Casa Privat, y del apellido que debe mantener intacto en el mundo de la moda, siente que atraviesa por su mejor etapa creativa y está dispuesta a seguir creciendo. “Estoy más tranquila, después de tanto altibajo, después de tanto camino pesado y ataques que no me los merecía, y gratis”, dice Malú.

La tormenta ya pasó, ¿ha bajado la marea? Ha bajado, a mí una de las cosas que más me molestó fue que yo presentaba todas las pruebas que tenía a todos lados, me hicieron cantidad de entrevistas grabadas, ¿y tú crees que algo de lo que yo decía, algo de lo que mis pruebas avalan a mi profesión lo mencionaron? No, porque el lloriqueo valía más, yo podía llorar frente a cámaras, pero jamás lo iba a hacer porque no soy de victimizarme.

Te veían como la villana del cuento que buscaba quedarse con la marca de su hermano.

Claro, yo era la desgraciada. Eso fue muy complicado en todo este proceso, más aún como una persona como yo que siempre estuvo detrás de cámaras, yo siempre he estado tras bambalinas, no encajo en el perfil del perfecto diseñador que les encanta aquí en Lima. Yo soy la ovejita negra de los diseñadores, yo no voy a ningún evento, yo no le pelo los dientes a nadie, digamos que me valgo por mi trabajo y no por las amistades que tenga.

Para haber lanzado tu colección en un desfile ya estás más tranquila.. Además, no solo eso, es mi apellido. Yo vengo dirigiendo esta marca desde hace muchísimos años, y en sus inicios yo me encargaba del taller, yo me encargaba del patrón, de confeccionar y de hacer las cosas. Siempre estuve detrás porque no me gustaba la figuración, pero desde hace varios años ya estoy al frente al 100 por ciento, y esta colección vino de esta nueva etapa.

Diseñadora de modas apuesta por una colección para cuerpos reales.

¿Cuáles son las características de Equilibrium?

Está diseñada para todo tipo de mujer, en el desfile presenté no solamente a modelos, sino clientas mías modelaron, con cuerpos reales.

Los diseñadores deberían pensar más en los cuerpos reales, ¿no te parece?

Una mujer de 60 kilos de 1 metro 80, de estatura, Dios mío, se va a ver siempre bien pues. Pero las que somos de metro y medio, las que somos de talla grande, las que tenemos diferentes cuerpos, o incluso las que han pasado no solo por procesos estéticos, sino también por temas de salud, hay que pensar en ellas en los desfiles. En realidad, hay que mostrar que la moda no solamente se ve bonita en mujeres para la foto.

Consideras que en esta etapa de tu vida eres una nueva Malú Privat con más ganas de crear.. La verdad que sí. A estas alturas de mi vida, qué no me han dicho, así que una raya más al tigre, ya dale nomás. Yo estoy yendo en marzo, a Orlando, me darán una condecoración en la embajada de Perú. También voy a presentar la colección que lancé aquí en noviembre pasado “Equilibrium”.

Hay quienes creen que ir a un atelier para comprar una prenda es solo para clientes con mucho dinero. Mira, me ha pasado, han venido mujeres asustadas o que les han preguntado a otras, ¿es de Malú Privat?, ay no pero cuánto te habrá costado, yo no puedo pagarlo. En realidad, hay piezas que son a medida, pero están con tan buen acabado, y excelente material y que te entallan de una manera, que vale la pena invertir, no es solo por gastar.