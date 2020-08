El cantante Maluma decidió romper su silencio y, mediante una transmisión en su cuenta de Instagram, respondió si la canción ‘Hawái’ se la dedicó a Natalia Barulich tras los rumores de una pelea con Neymar.

“ Jamás me inspiré en ninguna relación. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida . Terminé mi última relación tranquilo y feliz. Cada quien se fue por los suyo. Hice mi vida. Quise hacer esta canción porque muchos se sintieron identificados”, expresó el colombiano.

Asimismo, dijo que esa cantó dicho tema porque sabía que iba a ser un hit mundial. Con esto, despejó las especulaciones que lo involucraban en un posible triángulo amoroso con la modelo y su futbolista brasileño.

Neymar Jr. y Natalia Barulich lucen complicidad en la portada de la revista GQ Rusia. (Foto: Instagram)

Cabe precisar que Maluma también se refirió a Neymar, con quien no tiene ningún conflicto. Además, dijo que era una persona pacífica y si tenía un problema con alguien, lo llamaba por teléfono.

“No ha pasado absolutamente nada. No sé si están juntos (con mi expareja Natalia Barulich), no me importa, cada quien hace su vida. Cada quien necesita un amor en su vida, no tengo ningún problema con él. Por lo menos que yo sepa, no”, manifestó el cantante.

