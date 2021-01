El último fin de semana, Nicky Jam presentó su programa de entrevistas en YouTube “The Rockstar Show”, en el que tuvo como primer invitado a su colega y amigo Maluma. En la divertida conversación, los artistas comentaron diferentes temas: sus inicios musicales, su debut en la actuación y el avión privado del colombiano.

Hasta la fecha se recuerda el video que compartió el intérprete de “Hawái” en 2019, donde mostró el preciso momento en el que compró su propio avión. El colombiano no pudo contener las lágrimas al ver su sueño cumplido.

Ahora, más de un año después, Maluma confesó que tener un avión privado es un sueño que todos quisieran, pero no es tan fácil como ser dueño de cualquier otro vehículo de transporte.

“Tener un avión es un estrés, el costo, lo que hay que pagar, todo eso, no es solo lo compro y vamos… No me arrepiento de tener mi avión, pero eso le falla una cosa y otra, que la tuerca... Pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas”, contó Maluma.

“(Mi padre) me decía es mejor tener amigos con plata, que tenerla… Me compré mi avión por mi paz mental. No hay otra manera entre tantos compromisos”, añadió el intérprete de “Felices los 4” y “Medallo City”.

Por otro lado, Maluma también respondió a sus detractores, quienes criticaron que el colombiano presuma su avión privado. “Yo le quería mostrar al mundo lo que estaba sintiendo en ese momento. Quería que la gente viera mi emoción porque he trabajado para poder tener esto”, dijo.

“Yo quiero inspirar a la gente, y a los que dijeron: ‘está llorando porque compró un avión’, les digo ‘claro, y voy a seguir llorando mil veces, y si me compro otro lo volveré a hacer’”, agregó el artista colombiano.

