El reconocido intérprete criollo Manuel Donayre, conocido como “El diamante negro del Perú”, llegará a Lima para celebrar sus 65 años de vida artística con un espectáculo en el marco del Día de la Canción Criolla. La cita será el próximo 31 de octubre en el Teatro Peruano Japonés.

El show, titulado Jarana peruana, reunirá a un selecto grupo de músicos criollos y un elenco de danzas típicas que acompañarán al cantante en una velada que promete resaltar lo mejor de su repertorio, desde valses hasta música afroperuana.

Nacido en Cañete y con una carrera iniciada a los 10 años, Donayre ha construido un legado inigualable gracias a su voz y estilo interpretativo. Canciones como Cuando llora mi guitarra, Milagro y Yo perdí el corazón se han convertido en clásicos que lo han consolidado como una de las últimas grandes figuras del criollismo.

Aunque reside en Indianápolis (Estados Unidos), donde también promueve la música y la gastronomía peruana, Donayre regresa al país para esta doble celebración. Las entradas para Jarana peruana están disponibles en Ticketmaster, y el concierto está programado para las 8:00 p.m. en el Teatro Peruano Japonés.