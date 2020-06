“No tenía confianza para que la actuación sea mi sustento de vida, pero seguía metiéndome a talleres. De pronto, me empezó a llegar un montón de trabajo y se apoderó de mí”, nos dice Manuel Gold, cuyo talento lo ha llevado a trabajar en innumerables producciones.

En entrevista para Correo, el actor nos habla de su participación en el programa “¿Por qué somos así?” de TV Perú y reflexiona sobre los problemas sociales y la situación del teatro.

Los peruanos somos así, tenemos comportamientos cuestionables desde hace mucho tiempo, ¿por qué no los podemos cambiar?

No creo que no haya cambios, sí los hay, pero existen actitudes negativas que están demasiado arraigadas en nuestra sociedad. Hemos mejorado en muchos aspectos. Por ejemplo, si hablamos de machismo y revisamos cómo éramos hace tres o cuatro generaciones, existe un avance, pero aún hay cosas que no se solucionan. “¿Por qué somos así?” pretende llamar a una reflexión para que la ciudadanía revise estos problemas.

¿Con las circunstancias que desarrollas en las dramatizaciones del programa qué mensaje quieres dar a los televidentes?

No pretendemos tener la solución mágica para todos los problemas de la sociedad, pero esperamos que el espectador los reconozca porque el primer paso para solucionarlos es identificarlos. Si no reconocemos que somos corruptos y que el país lo es, ¿cómo vamos a cambiar?. Una cosa bonita que tiene el programa es que hay mucha investigación de por medio, se entrevista a expertos y se dan pautas para eventualmente solucionar los problemas.

¿Es factible cambiar la mentalidad de un adulto o es mejor enfocarse en instruir la de niños y jóvenes?

No creo que un adulto no pueda cambiar. Yo mismo, trabajando en este programa. me he enfrentado a varias cosas que me han llamado a la reflexión y ya tengo 34 años. Por otro lado, el programa tiene un lenguaje dinámico y divertido que le puede gustar a niños y jóvenes. Es importante ir a ese público, que está en formación, para que tenga estas nociones desde un inicio.

Hace unos días te vimos en la obra “Dos para el camino”, ¿cómo ha sido esta primera experiencia de lectura interpretada a través de Zoom?

Bastante positiva. Era un experimento, no sabía cómo iba a salir, si a la gente le iba a gustar, si le iba a parecer valioso y entretenido. Al final, se conectó bastante gente, tuvimos comentarios muy bonitos. Es un proyecto que va a continuar con otros actores. Estoy a favor de que se experimente y se busquen alternativas mientras dure la pandemia.

Si bien las obras virtuales son una alternativa para mantener vivo el teatro, hay sensaciones que no se pueden experimentar con las plataformas digitales...

Definitivamente. En la experiencia teatral el actor está presente sobre el escenario ante un público asistente y eso no se puede reemplazar a través de una pantalla. Sin embargo, las obras o lecturas dramatizadas virtuales están pasando en tiempo real, con cada actor en su casa, entonces, mantienen eso de la experiencia teatral; no es que te han dado un video para que pongas play.

Perfil

Manuel Gold, actor

Fue reportero del programa “Polizontes”. Participó en la serie televisiva “Somos family” (2005), en obras teatrales como “El primer caso de Black & Jack” (2017) y ¡Oh por Dios! (2018), y en las películas “El vientre” (2014) y “Cebiche de tiburón” (2017).