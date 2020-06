A sus recién cumplidos 20 años, el colombiano Manuel Turizo se ha convertido en uno de los intérpretes del género urbano con mayor proyección. Demos una mirada a sus videos más vistos, 1 393 millones suma “Una lady como tú”, “Esperándote” 688 millones y “Culpables” 583, cifras nada despreciables para un joven que la tiene clara y sabe lo que quiere.

“Siempre lo digo: es una bendición tener la oportunidad de, siendo tan joven, poder trabajar en la magnitud que lo estoy haciendo. Es un proceso que cada quien lo lleva a cabo a su manera, en mi caso desde muy pequeño quise salir del cascarón. Desde los 12 años yo decía que no quería entrar al colegio, deseaba estar trabajando en lo mío, ese era Manuel Turizo, una persona muy terca y que no estaba dispuesta a seguir un camino que no sentía”, dice el intérprete, que en cuarentena no ha dejado de trabajar y lanza “Quiéreme mientras se pueda”, un tema inspirado en los tiempos difíciles que estamos pasando.

Con “Quiéreme mientras se pueda”, el género urbano demuestra que también puede tener letras que conmueven...

Fue un tema que nació con el objetivo de hacer que las personas reflexionen en un momento tan difícil, para motivarlos a generar bonitos recuerdos en estos momentos que estamos llenos de angustia y estresados por todo lo que está pasando. Me pareció un momento indicado para dar un mensaje, con el coro está demasiado claro; quiéreme mientras se pueda, que la vida es una rueda.

Tú eres muy joven pero estás viviendo una pandemia que nos ha revelado lo que realmente vale la pena en la vida...

Justamente, todo lo que está pasando nos demuestra que en momentos como este volvemos a lo básico, a las cosas realmente importantes, a las personas que tenemos al lado, a quienes nos hacen felices. Puedes tener mil cosas, pero de qué valen si no tienes con quién disfrutarlas. Eso es lo que quiere dejar marcada la canción.

La familia para ti es muy importante y tiene mucho que ver con tu éxito, allí esta tu hermano Julián Turizo...

Así es, he tenido la oportunidad de trabajar desde mis inicios con mi hermano Julián que es el productor y escritor de toda mi música. Es un apoyo grandísimo en la parte profesional, es mi colega, mi socio de trabajo, estamos muy conectados, sabemos lo que queremos expresar, mostrar.

Si bien te iniciaste en el trap, que muchas veces tiene letras fuertes y violentas contra la mujer, te has caracterizado por no seguir esa tendencia...

En realidad, por eso, me denominan el romántico del género urbano. Desde el principio quise que mi música proyectara buena energía, que sea positiva. Uno puede hablar de despecho, amor, hasta de sexo, pero que la pueda escuchar todo el mundo. Yo no voy a hablar a una mujer sucio, feo, le voy a endulzar el oído, y pienso que a todos nos gusta que nos digan las cosas de la mejor manera. Uno tiene que ser inteligente para saber cómo se van a comunicar los mensajes, para que no se sienta brusco: siempre que te hagan sentir cosas buenas, no negativas.

Perfil

Manuel Turizo, cantante

Desde muy niño empezó con sus clases de canto, además de aprender instrumentos como el saxofón, la guitarra y el ukelele. Fue nominado al Latin American Music Award como el artista del año. Pronto estrenará un tema con Wisin y Yandel.