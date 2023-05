Mar de Copas celebra su trigésimo aniversario y para ello ha preparado diez sorpresas que irán revelando a lo largo del año para conmemorar su historia y trayectoria. La primera es una gira nacional con un espectáculo de treinta canciones y una puesta en escena nunca antes vista. Hasta el momento, van más de diez ciudades que ya están incluidas en este inolvidable tour nacional.

La gira lleva por nombre “El Soundtrack de una vida” debido a que Mar de Copas se ha convertido en la banda sonora de cientos de miles de peruanos. Algunas de sus canciones nos han acompañado en momentos difíciles, mientras que otras nos han hecho bailar en los bares del Perú, han sonado en películas inolvidables y eventos memorables. ¿Quién no ha cantado a todo pulmón “Mujer Noche”? ¿Quién no se ha sentido nostálgico con “Un Día Sin Sexo”? ¿Quién no ha dedicado, viajado o se ha encontrado a sí mismo a través de sus letras? Mar de Copas siempre está en reproducción, siempre suena en nuestra vida. La gira alista una fecha central que será en Lima el 7 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Como parte de las festividades, el grupo también revela su regreso al estudio para la grabación de un nuevo álbum después de casi diez años, un anuncio que ha sido aclamado por sus seguidores, quienes lo habían estado pidiendo insistentemente. Además, como parte de la conmemoración de su aniversario, la banda ha anunciado el lanzamiento de una serie de videos musicales para sus canciones más populares, las cuales hasta ahora no habían contado con uno. El primer tema en tener video será el hit, ‘La máquina del tiempo’ que pertenece al disco Suna (1999).

Sin duda, una celebración merecida para una de las bandas de rock con más historia y reconocimiento musical del país. La lista de las ciudades completas de la gira y más sorpresas por aniversario, serán develadas a través de las redes oficiales de la banda. Las entradas para la fecha de Lima se venderán desde el 8 de mayo a las 5pm vía la página web de la banda https://www.mardecopas.pe/ Asimismo, se ha activado un proceso de reserva de tickets vía web para dar mayores facilidades a los fans.

Ciudades confirmadas hasta el momento:

13/05 HUARAZ: Hotel Huascarán

20/05 CUSCO: Local por confirmar

03/06 CAJAMARCA: Coliseo Gran Qhapac Ñan

24/06 AREQUIPA: Local por confirmar

07/07 LIMA: Anfiteatro del Parque de la Exposición (fecha central)

22/07JULIACA: Rosé Espectáculos

25/08 HUANCAYO: CC Shullkas

26/08 HUANCAVELICA: Coliseo Pampa Amarilla

23/09 AYACUCHO: Millwa Country Club

30/09 PUCALLPA: Discoteca Mr. Juerga

TE PUEDE INTERESAR