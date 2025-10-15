Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se fueron de Cusco luego de estar tres días en la Ciudad Imperial, donde visitaron los principales atractivos turísticos en medio del rodaje del reality ‘Los Tinelli’, de la cadena Amazon Prime.

Durante su estadía en Cusco la pareja se mostró tranquila y no ocurrió ningún incidente, es más, a su arribo se animaron a darse un beso ante cámaras, en medio de las especulaciones sobre su ruptura sentimental.

Sucede que antes, personas del entorno de la pareja habían mencionado que ellos ya habían terminado su relación, y que permanecían juntos únicamente debido al contrato con la cadena internacional que producía su reality.

Esto no fue confirmado ni descartado por la pareja, que no se animó a hablar del asunto en Cusco, pese a la insistencia de la prensa, para conocer éste y otros aspectos sobre su paso por la antigua capital del imperio de los incas. “Gracias por todo, orgullosa de ser peruana”, dijo escuetamente Milett Figueroa en el aeropuerto de Cusco. “Maravilloso Machu Picchu, les agradecemos a todos”, acotó Marcelo Tinelli, antes de ingresar a la sala de embarque.

Mientras tanto, un efectivo del orden que se encontraba destacado al resguardo de la pareja, mencionó que hicieron grabaciones para su reality en Machu Picchu, Ollantaytambo y Maras, “es llamativo y hace que Cusco sea un lugar más atractivo para los turistas. Antes de irse hicieron un agradecimiento a la Policía por el apoyo, no hubieron mayores novedades”, acotó.