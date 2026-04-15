Los conciertos programados de la gira “María Conchita Única” en Lima y Arequipa fueron oficialmente cancelados, según informó desde Miami el equipo de management de la reconocida artista, All Parts Move.

La decisión responde al incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del promotor local encargado de la producción. Si bien el contrato había sido debidamente suscrito y las fechas anunciadas con anticipación, el promotor @MS.MS.PERU no cumplió con los compromisos de pago establecidos, lo que imposibilita la realización de ambos espectáculos en el país.

Según, sus representantes, María Conchita Alonso lamenta profundamente esta situación y se encuentra realmente decepcionada de que su reencuentro con el público peruano tenga que postergarse. La artista estaba muy ilusionada con regresar a Lima y Arequipa y poder compartir nuevamente con sus seguidores en Perú.

El equipo de la artista informará a la brevedad sobre las acciones legales correspondientes que se estarán tomando en Miami frente a este incumplimiento de contrato. Asimismo, la cantante espera poder reprogramar una visita a Perú en el futuro cercano, pero, en condiciones adecuadas que permitan ofrecer al público la experiencia que merece.