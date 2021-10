Días atrás, Vanessa López y Carlos ‘Tomate’ Barraza protagonizaron una acalorada discusión en los pasillos de ATV. En medio de la discusión, la exesposa del cantante nombró a las supuestas amantes de Barraza, y entre ellas nombró a Maria Grazia Polanco, integrante la “Orquesta Bembe”.

Tras estas declaraciones, Maria Grazia Polanco salió al frente y negó haber tenido una relación con el salsero.

“A mí que no me meta en sus problemas, ya estoy cansada de decir que jamás tuve algo con él y no sé por qué me sigue mencionando en su lista de infidelidades”, declaró la cantante para el Trome.

Asimismo, la vocalista de la “Orquesta Bembe” amenazó con demandar a López si es que insiste en involucrarla en sus problemas con el locutor de radio.

“Que deje de hablar de mí porque si sigue manchando mi nombre... por supuesto que la voy a demandar. Ya no voy a salir a hablar, sino actuaré legalmente y entablaré una querella porque estoy harta del tema”, precisó.

Carlos ‘Tomate’ Barraza y su exesposa Vanessa López se encontraron cara a cara en los pasillos de ATV el pasado jueves 14 de octubre. Esto tras haber sido entrevistados en ambientes diferentes en el programa de Magaly Medina. En este encuentro, ella lo calificó de mujeriego y “asqueroso”, mientras él también la señaló de infiel.

