La cantante María Grazia Polanco se pronunció en las redes sociales para responder a aquellos que la han criticado por presentarse en el programa ‘El Artista del Año’, pese a que anunció la muerte de su padre ese mismo día.

“El hecho que no me grabe llorando y con la cara lavada, no significa que no esté sufriendo. El hecho de salir en vivo (el último sábado), no significa que no estoy respetando el luto. Salí en vivo y di todo lo que pude, me paré y sonreí para mi papá, porque si tuve fuerzas para hacerlo, fue por él”, expresó la joven cantante en sus historias de Instagram.

Asimismo, María Grazia Polanco señaló que nadie puede saber lo que ella está sintiendo en su corazón debido a la partida de su padre.

“A los que me juzgan, no saben lo que siento en el corazón. Mi papá vivirá siempre en mí y estaba orgulloso, no voy a fallarle y haré que se sienta aún más orgulloso en el cielo”, agregó la cantante de la orquesta ‘Bembé'.

Como se sabe, el padre de María Grazia Polanco, Jorge Luis Polanco Novoa, falleció después de batallar por varias semanas contra la COVID-19.

El adiós a su padre

Recordemos que la salsera compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje por el fallecimiento de su padre, a quien agradece por todo.

“Hasta siempre papi. Te amo, pude decírtelo, te amo y te amaré siempre, me quedaré con los mejores momentos. Aceptó la voluntad de Dios. Y pronto estaremos juntos riéndonos y viviendo en amor”, escribió en la popular red social.

VIDEO RECOMENDADO

El artista del año: María Grazia Polanco sorprende con espectacular presentación

El artista del año: María Grazia Polanco sorprende con espectacular presentación